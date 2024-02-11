台南一名男子阿華（化名）因為年紀大了，因而向法院請求2名兒子應盡扶養義務，但他們十分不滿，阿華在他們小時候就因吸毒，經常出入監獄，並未盡到為人父的責任，在他們年幼時、甚至是9個月大，就被丟給祖父養，因而向法院乞求免除扶養義務。

法官審理，長子指控，阿華從年輕時就吸毒成癮，與母親結婚後，2人更是整日沉迷於毒癮之中，不斷反覆出入監牢，更不曾照顧過他們。而且年幼時屢遭到家暴，在學齡前就被帶到祖父家，當時家中無人，阿華絲毫不顧他還年幼，只想把他單獨留下。

阿華當時為了阻止他一同離開，竟還徒手勒住他的頸部，導致他無法呼吸，幾乎命懸一線，他因而不敢再想跟著阿華，此後也就不曾再共同生活。1998年間，他因故露宿街頭，雖然由姑姑接回，但最後還是經由社福單位協助，安置在兒童之家。

次子則是指控，透過當時的里長轉述，在他出生後還沒滿9個月前，經常遭到父母以酒灌醉，甚至把他單獨留在租屋處後，就好多天都沒有回來，每每他哭鬧不已時，里長得知便請社工來開門照顧，甚至9個月大就被丟回祖父家，由家族長輩照料。

1998年間姑姑因為協助哥哥到兒童之家安置，一併為他申請安置於寄養家庭時，當時已3歲的他，還無法用正常言語溝通，是經由寄養家庭照料並協助早療，才逐漸恢復正常生活，小學2年級時，才由姑姑接回同住，進而扶養成人。

法官審酌，阿華自2兄弟年幼時，就未盡扶養義務，有違身為人父應盡之責任，且情節重大，若強令負擔已長期感情疏離的父親扶養義務，顯失公平。日前依法判決，准許免除扶養義務。

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