35歲女星景甜外型亮麗，有「人間富貴花」封號，出道後星途順遂，演出過不少好萊塢作品與眾多知名大咖合作。雖過去曾爆出過整容風波，但有網友挖出景甜學生時期美照，大讚從小美到大。

景甜於2007年考入北京電影學院表演系本科班，皮膚白皙，五官清秀，妥妥的清純美少女，學生時期的美照不難看出，景甜當年在學校裡美貌就已經相當漂亮出眾。

不少網友見到照片都被驚艷，紛紛留言誇讚：「天生就是當明星的料，美得好突出」、「學生時期的景甜是清純小白花，後來進化人間富貴花了」、「人如其名，她甜甜的，乖乖女」、「我第一次知道大甜甜還是貼吧年代，那個時候說是最美北影校花」、「從小美到大」。

事實上，景甜過去曾因微動埋線雙眼皮掀起熱議，後來所幸成功調整回原來較自然的雙眼皮，她也自嘲整失敗像「悲傷蛙」懊悔把自己整殘了：「我懊悔啊，我難過啊，我每一天都想哭啊」，大辣辣的性格也因此圈了不少粉。