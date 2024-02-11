女星徐若瑄（Vivian）早年拍攝多部影視作品，同時推出多張單曲專輯，甚至為其他明星作詞曲，才華受大眾肯定，早年她曾在日本發展，近日網路上流傳她上節目，分享那段在日本打拼的時光，透露日本的演藝圈非常嚴格，做不好會被巴頭，她的經紀人曾因犯錯隔天剃頭下跪認錯，嚇壞主持人。

徐若瑄曾上綜藝《國光幫幫忙》分享那段在日本發展時光，她表示常常看到有工作人員被藝人或製作人踢，甚至踹倒在地，連她私下都會被巴頭，當下眼淚都快掉下來，聽得主持人們驚呼連連，以及日本演藝圈的輩分制很嚴謹，她被教導錄製節目前一定要去前輩的化妝間九十度鞠躬與打招呼，印象最深刻的一次是，她的經紀人某次答應過一個紐約工作但不小心忘記，在同個時段答應其他電視台邀約，最後經紀人隔天剃頭下跪認錯。

此外，徐若瑄也提及剛到日本時因為日文不好，所以唱片也賣得不好，她自嘲：「連我自己都不知道在唱甚麼。」所以老闆便把她丟到小南小內綜藝節目上磨練，她因為不熟悉日文只好用比手畫腳來溝通，製造不少節目效果，也因此收視率創下新高，她也透露口袋餅乾的女星千秋一開始看她的眼神兇狠，不認輸的徐若瑄也含淚瞪回去，這件小事被節目組注意到，因此組了一個「黑色餅乾」對抗她們。