過年期間無論是烹煮豐盛年菜或是祭拜供品，使用到大火快炒、油鍋酥炸等料理方式，料理時應特別注意「人離火熄」。（圖 ／消防局提供）

過年期間無論是烹煮豐盛年菜或是祭拜供品，使用到大火快炒、油鍋酥炸等料理方式，料理時應特別注意「人離火熄」。（圖 ／消防局提供）

過年期間無論是烹煮豐盛年菜或是祭拜供品，使用到大火快炒、油鍋酥炸等料理方式，料理時應特別注意「人離火熄」。（圖 ／消防局提供）

大年初二是出嫁女兒「回娘家」的日子，又稱「歸寧」。出嫁的女兒回到家裡，和家人團圓，通常會與丈夫一同回家，探望父母和自己的兄弟姐妹。娘家會在中午吃飯，以豐盛菜餚款待女婿，飯桌上菜色最好必備全雞，因為「雞」與「家」閩南語同音，象徵「全家」圓滿，當然吃長年菜、發糕和餃子也能招來好運。

華人的傳統飲食習慣，過年期間無論是烹煮豐盛年菜或是祭拜供品，使用到大火快炒、油鍋酥炸等料理方式，料理時應特別注意「人離火熄」，別為了招呼家裡客人或準備祭拜供品，而視線遠離爐火，甚至忘了關閉爐火就離開廚房。尤其是油炸食材過程中，應隨時注意鍋內油溫，鍋內用少量的油（50c.c.以下）加熱，只要持續加熱3～4分鐘，就會因高溫起火而造成「油鍋起火」的現象。

北市消防局表示，油鍋起火造成人員死傷之原因，大多是初期滅火不當所造成，用水滅火時，因油與水不相容，當水接觸到高溫油後，大量的高溫水蒸氣及熱油噴濺易灼傷滅火者，此外，油鍋起火也常引燃周邊可燃物，或經由排油煙機向上延燒，造成火勢迅速擴大，使滅火者於滅火過程受傷或錯失避難逃生先機。

消防局呼籲，年節期間在家使用爐火若不慎遇到「油鍋起火」請務必保持冷靜，並依下列步驟滅火：1、蓋上鍋蓋2、關閉爐火及瓦斯開關3、將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，靜置2分鐘以上。此外，注意爐火使用安全，謹記「4要」安全法則：要人離火熄、要定期清潔、要遠離可燃物及要加裝住宅用火災警報器（廚房使用定溫式探測器），並選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，方能有效預防火災發生，安心安全過好年。