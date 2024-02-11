女駕駛被警方攔下開單。（翻攝畫面）

新北市1名楊姓女駕駛，1月28日下午16時許，開車從新店安和路加油站出來後左轉，被對面的巡邏員警尾隨攔下，員警問她「你沒看到人嗎？」，女駕駛表示，「我有注意到行人離我超過3公尺」，但仍遭警方開單，女駕駛強調沒有違規，但員警表示，我就是看到了，因此開單告發，還表示「找誰都沒用，這張罰單也是要開」，女駕駛氣憤的向《中時新聞網》投訴！

女駕駛表示，他從加油站開出，停紅綠燈時左前方有2輛腳踏車及2名行人準備要過馬路，綠燈後2輛腳踏車先行過馬路，她慢慢往前開準備左轉，此時她左方的斑馬線上的行人離她有段距離，於是她左轉，當時對面有警車，轉彎後警車過來將她攔下，說她未注意行人，因此對她開單，但女駕駛認為她有注意與行人的距離，並無未禮讓及未注意的情況，當下跟警方起了爭執，但員警表示，我就是看到了，因此開單告發，還表示「找誰來講都沒用，這張單就是要開」。

女駕駛返家後調閱自己的行車紀錄器，反覆觀看確認自己沒有違規後，隔天就向裁決所申訴，她認為這並不是金額的問題，雖然罰單只有600元，但她依然要申訴，「因為我沒有違規為什麼要被開單」。

記者發現，依女駕駛提供的罰單及行車紀錄器，該張罰單，並不是以帝王條款「道交條例第44條第2項」的未禮讓行人告發，罰鍰至6000元，違規記數3點，及應接受道安講習3小時；而是「第48條第1項」的轉彎未注意行人，600元以上1800元以下罰鍰；2條罰款相差10倍，且認定標準為何？

記者向警方查證後警方表示，該違規案件警方發現後，立即上前攔停該車，認定該車未禮讓行人，因此對她開單告發，惟警員開單時引用法條錯誤，將於事後補單修正。對此女駕駛表示，就算申訴後可能被改開6000元的罰單，只要確定她有違規她也會繳。

依交通部及內政部警政署會議決議現行取締標準，不停讓行人（第44條2項）取締標準，以汽車（機慢車）行近行人穿越道線，距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸（前輪）已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。而第48條第1款，轉彎未注意來往行人，尚無相關釋義，將視個案情況酌予認定。

但交通違規罰單是屬於行政法上的行政處分，該處分的內容錯誤，與裁罰是否成立，要視錯誤的類型而定。交通違規罰單的性質是屬於行政法上的行政處分，該處分的內容錯誤，與裁罰是否成立，要視錯誤的類型而定。如果錯誤的內容與裁罰是否成立有直接相關者（例如沒有的事硬是說有發生），則裁罰為不成立；若錯誤內容明顯僅為行政機關之填寫錯誤，違規事實仍然存在者（例如引用法條錯誤或者字寫錯），則可依照行政程序法第101條更正或補正。

事後警方取得駕駛行車紀錄器，審查後表示，經檢視民眾及員警行車紀錄器影像，因行車方向及視角未能充分佐證違規事實，本案取締標準未臻明確，本分局將發函處罰機關建請撤銷舉發單，另加強員警執法教育訓練，避免衍生爭議，並持續透過各類管道宣導車輛行經路口應「慢、看、停」，以維行人安全。