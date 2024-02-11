從「夾客」成為經營娃娃機「台主」，一名H先生受訪表示，當初只是跟幾個朋友愛玩大型連鎖店的「零食台」，後來為了挑戰自己的技術，轉往傳統娃娃機，也因為因緣際會認識了經營機台台主，讓他踏入經營娃娃機這一行。

H先生提到，自己將娃娃機當作副業在經營，也透露不少台主跟他一樣，當副業在經營，但是，因為他對於娃娃機台經營的方式，保有自己的一套想法與憧憬，從娃娃機台內商品選擇、商品收購成本、娃娃機爪子調整、保證取物金額設定，以及機台內商品擺放陳設，他也是花了一番心思去規劃，希望能搶這波春節的商機。

H先生表示，由於自己喜愛公仔，在「商品的選擇」以公仔為主題，並且在社群平台內與玩家或是「夾客」收購、競標商品，對於「娃娃機爪子的調整」，他認為，由於機台內是以新一代或具有競爭力的高單價商品為主，因此，在爪子方面的設定要會「浮」，是指商品要能夠被抓起來，而不是像有些黑心台主把爪子設定成「摸摸爪」，意思是爪子就像「用摸的一樣」，輕輕滑過商品就「收爪」了，商品卻一動也不動，這種機台消費者被騙過一次後，就不會想再光顧。

另外，H先生也表示，其實像「野台」場，非大型連鎖娃娃機店，滿多高手喜歡來挑戰，若爪子的設定太過於簡單，就能以不到商品一半的金額，將商品夾走，台主就虧大了，所以，爪子一般會設置防甩片，但高手仍可以利用如「頓甩」、「二捏」、「倒爪」、「捏薄(抓薄)」、「滑爪」、「二收」等技術來挑戰夾獲商品。

娃娃機台主透露，由於商品價格高，因此，不少台主會做「防禦」，來提高困難度，但也吸引不少消費者勇於挑戰。（示意圖／李啟箖攝）

所以，台主們也會做「防禦」增加難度，舉凡有台主會用L型的鐵片、束線帶，但也難以完全「防禦」的了，他表示，由於每台機器都有設定保夾金額，因此，一旦到了保夾金額後，這時的爪子力量是最強，而且，只要商品還未出貨，便能無次數的一直夾取直到出貨，所以，高手會利用「卡洞口」技術，或是「拖拉」技術，一次出貨至少2個以上的商品，對於台主來說，遇到高手也只能認了。

H先生也說，商品的保證取物金額(保夾金額)設定很關鍵，不能設定太高，但也不能讓自己做賠錢的事，因此，保夾金額與商品價格不會落差太多，讓消費者來玩時，既能玩得盡興，也能吸引消費者再次前來。

對此，I先生也分享，當初自己是「夾客」時，打公仔的機台，曾利用「卡洞口」技術，將商品卡在出貨口上面，然後，到了保夾金額後，再用「拖拉」技術，一次就將4樣商品出貨，因此，換算投入的金額來說，該台台主簡直是賠慘了。

最後，就是機台的擺設方式，他指出要讓檯面看起來「豐富」，當然也要把商品擺設在「槍位」，離出貨口近的位置，雖然厲害的「夾客」可能輕鬆出貨，但最主要依舊是吸引消費者來玩；下篇H先生將曝經營娃娃機台的辛酸、風險，以及理念。