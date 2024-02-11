頂著飄逸長髮，長相甜美的公勝保經資深行銷副總經理陳郁瑄，看上去要比實際年齡年輕許多。但她搶眼之處絕不僅止於形象管理。去年，她拿下有「保險業奧斯卡」之稱的保險信望愛獎「最佳專業顧問獎」，最近也幫母親買了戶千萬宅，還送了輛價值兩百多萬元的特斯拉給老公當禮物。論專業、事業、財富，陳郁瑄已經能和「富足」二字畫上等號。

在《猶太人致富金律》一書中，富足的定義分為四個象限。外在方面，是「財富」累積與被人「尊重」；內在部分，則是影響或幫助他人的「力量」，與追求增長的「智慧」。「我自己的體會是，當內在富足，就可以成為外在富足的動力，也會讓外在的富足更穩固。」陳郁瑄對富足持如此見解。

陳郁瑄在雲林農村長大，有5個兄弟姊妹，她排行老么，小時候也經常得下田幫忙；自小學業優異的她，12歲後跟著大她八歲、當時讀大學夜間部的姊姊去台中念書，養成了獨立的性格。至於大學會念法律系，其實與她的俠女性格、成長背景大有關係。

「務農很辛苦，但那些農民常常被合約綁架，吃了中盤商的悶虧，那時我就暗自立志要保護這群人。」法律，成了她追求目標的武器。台灣大學法律系畢業後，她也曾在相關領域工作了幾年，「但我在實際工作的過程中發現，即使我負責的官司獲得勝訴，也不見得就是我期待的正義。」內心的天人交戰，讓她萌生轉換跑道的念頭。

她的人生是一連串的驚嘆號，原本立志當律師、法官的她，30歲那年卻意外選擇先成家，陸續生了兩個孩子，當了5年全職主婦後，她決心重返職場，加入富邦人壽，從法律專業人士變身保險業務。對於這個另類的換軌決定，陳郁瑄解釋，「我的公公因為一場意外半身癱瘓，由於他有完整的保險，讓全家財務無虞，這讓我意識到保單規畫的重要性。」她認真地說，她想證明保險可以是種「大愛」。

當然，入行初期，很少人能相信這位「嫁得不錯的法律學霸」真能扛住業務壓力。她的印象很深，「加入富邦人壽後，我曾經受到另一家金融同業的高層賞識，破格找我面談。記憶中，那名總經理跟我談了兩、三個小時，最後卻沒錄取我。」她回憶，當時對方提出的理由是：「妳的學歷高、又不缺錢，還有個科技業老公⋯⋯，在挫折頻繁的保險業，很難成功。」