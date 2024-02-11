空軍4聯隊除夕餐會。(葉庭欣/翻攝)

空軍4聯隊除夕餐會。(葉庭欣/翻攝)

農曆新年是華人最重視的大節日，許多人都會返鄉和親人團圓，但也有些人必須堅守崗位，無法和家人過節，軍人就是其中之一。尤其面對解放軍每天出動機艦侵擾，空軍各基地警戒機待命數量增多，今年春節勢必相當緊繃。而在警戒室待命的飛官，往往都只能吃著地勤打來的便當飯菜「小圍爐」，為了體恤不能回家過年官兵的辛勞，空軍在營區內是如何慶祝農曆新年？令外界相當好奇。

農曆春節來臨，多數人都會在這時與家人相聚團圓，不少部分阿兵哥卻要留守在營區，因此為了體恤留守的官兵，單位通常會舉辦除夕餐會，在年夜飯加菜，讓官兵們吃的澎派一點。

共機每天侵擾！空軍飛官警戒室內「便當圍爐」，24小時待命護領空。(葉庭欣/翻攝)

共機每天侵擾！空軍飛官警戒室內「便當圍爐」，24小時待命護領空。(葉庭欣/翻攝)

空軍「飛官餐廳」的Buffet一次會提供十幾種不同的菜色讓飛官們選擇，且每月還會更新菜單，進一步增添伙食的豐富程度和選擇，每週更可以吃到一次牛排。

雖然空勤軍官平時的菜色就相當豐盛，但過年期間位於警戒室內待命的飛官，只能穿著飛行服，吃著地勤人員從「遠處」空勤餐廳打來的飯菜，面對同隊的幾位飛官在警戒室內小茶几上，「面對面」互道新年快樂。

空軍4聯隊謝慶源聯隊長發送紅包。(葉庭欣/翻攝)

空軍4聯隊謝慶源聯隊長發送紅包。(葉庭欣/翻攝)

空軍4聯隊謝慶源聯隊長發送紅包。(葉庭欣/翻攝)

在除夕晚會活動，官兵們通常會準備表演，熱絡氣氛，主官們也會發紅包，更會特別繞去各執勤場所慰問執勤同仁，雖然紅包金額不大，但是心意最重要。

為打發春節假期，官兵們在初一到初三白天也會舉辦一連串的籃球、排球及壘球競賽，晚上還會安排電影欣賞，部分單位更會視人數狀況舉辦烤肉，讓官兵們在營區內也能一解無法與家人圍爐思鄉之苦。