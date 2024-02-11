南韓少子化問題嚴峻，去年第3季生育率為0.7，創下歷史新低，去年一整年的新生兒數預估不到23萬人，8年來減少了一半。南韓政府砸下重金補助的做法顯然已經失敗。《紐約時報》駐首爾編輯Lauretta Charlton親身體驗過當地的月子中心之後，感慨表示，南韓的產後護理中心提供了全球最高水平的產後服務，但同時也正是全球最低生育率的原因之一。

Lauretta Charlton表示，每天3餐新鮮飲食是基本服務，還提供護膚、按摩與育兒課程，而護士會全天候看護嬰兒。產婦哺乳後可以回到獨立的臥室睡覺，「睡眠只是南韓產後護理中心提供的奢侈品之一」。

報導中指出，每10位南韓母親就有8人在分娩後去產後護理中心，由於孕婦爭相入住，競爭狀況相當激烈。有人一看到驗孕棒上的2條線就立刻預約。

根據入住時間的長短，費用從數百萬韓元到數千萬韓元不等，而且不適用於健康保險，只能透過政府支援的鼓勵生育津貼稍作補貼。

真正的問題在於，儘管產後護理中心要價不菲，但在南韓養育孩子的總成本當中，僅是九牛一毛。而且享受了短短2周的高水準服務後，就要面臨天差地別的日常生活，這或許解釋了南韓生育率低迷的一大原因。一位準媽媽表示，「人們不願意生孩子的原因之一是，雖然這裡的產後護理非常好，但只有2周，之後卻還有一輩子。」