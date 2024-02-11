時至農曆春節，許多民眾都會透過算命、塔羅牌來預估來年運勢，也好奇政治人物未來動向的玄學分析。塔羅牌專家小孟老師日前透過塔羅牌，分析民眾黨主席柯文哲未來走向，從抽出的「月亮牌」來看，他認為柯文哲會被藍綠兩黨夾殺，做很多動作都被批評，而且跟柯合作的人都會翻盤，並不好過，但柯文哲在2026年會有統整的力量，會吸收別人不要的人，幫自己創造聲量、佳績。

塔羅牌老師小孟老師6日在政論節目《狠狠抖內幕》分析，從命盤來看，獅子座在2026年剛好木星會進入他的本命宮，而柯文哲和民眾黨立委黃國昌都是獅子座，被罵會越挫越勇、會比較「唱秋 (囂張) 」，而2027年木星會進入官祿宮，剛好2028年要選舉，如果這顆吉星進入，柯文哲就會突然變好、逢凶化吉。

小孟老師話鋒一轉，從政治角度分析說，要讓柯文哲不好過，藍綠兩黨要團結、抓住機會，不然柯會抓住機會。他也觀察到，柯文哲像是有人格分裂，像政治上柯會沾藍、沾綠，不知道哪一邊比較好，但是從風中飄搖的「小草(民眾黨支持者)」來看，柯文哲應該會主攻跟草一樣的綠色，而且今年是青龍年，對綠營還不錯、對小草也還可以。

同場來賓台北市議員「柯黑」簡舒培也為柯文哲抽塔羅牌，抽出了「月亮牌」，小孟老師一看就說「這牌是不好的」，並解盤運勢說，牌面上有一隻狼、一隻狗在吠叫，「代表藍綠兩黨會夾殺他」，今年應該會不好過，柯文哲今年應該會做很多動作，但這些動作都會遭受到別人批判、批評。而月亮是代表「失憶症、記憶力、精神耗弱度，今年會特別加強」，很多事情柯都會忘記，且從牌上來看，應該是故意忘記。

另有來賓問月亮是不是「禿子跟著月亮走？」小孟老師則說，這張月亮牌是偏藍色，所以以這個牌來看，跟柯文哲合作、跟柯很好的人，最後會翻盤，會感覺這個人怪怪的。明年藍、綠兩黨會有更多人看透柯文哲，而且反柯、黑柯的力量會加重。

小孟老師最後補充說，從柯文哲的本命格來講，他在2026年會有統整的力量，或者會吸收一些別人不要的，越吸收這些人家不要的，柯的聲量就會越高，還會藉由這些人創造一些佳績。

不過算命預言政治人物前途，也常有「老師」失算，日前命理老師艾菲爾才因預言游錫堃會當選立法院長，結果大翻車，遭網友酸爆，他回應稱「虛心接受批評」。另以過去多屆預測總統大位為例，不同命理師即使對同一候選人也幾乎各有看法，答案並不一致，顯見「天機」難測，視為年節流行話題即可，人為努力最實在。

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