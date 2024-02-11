今年是龍年，也是財庫年，「感應占卜師」王妙坤以多年命理經驗，分析2024年12生肖年度整體運勢。屬龍的人工作和投資有令人眼睛一亮的作為；屬蛇的人行運較弱，必須靠自己開創；屬馬的人願意勤勞付出，就能辛苦有所得；屬羊的人能得老天眷顧，福祿雙全。

龍

吉星：歲駕，華蓋

凶星：太歲，劍鋒

今年得歲駕、華蓋等吉星守命，在思想創意上，才華洋溢，會有相當豐富的靈感，能不斷的提升聰明才智，在工作以及投資理財上，更可別出心裁，發揮令人眼睛一亮的作為，能得到上司的賞識，有升職加薪的機運，但今年適逢太歲、劍鋒等凶星臨命宮，所謂太歲當頭坐，無災必有禍，若無遠慮必有近憂，要慎防血光之災，小心刀刃、熱水等，在行為處事上，低調為宜，可避免小人暗害。

運強月份：農曆七月

運弱月份：農曆六月

蛇

吉星：無

凶星：病符，羊刃

今年行運較弱，無吉星入命宮，在整年的氣運上，必須靠自己開創，以自己的力量來面對挑戰，但無須感到氣餒灰心，所謂天助自助者，三分天註定，七分靠打拚，只要按部就班，持之以恆，依然可以有圓滿的發展，而今年遇病符、羊刃入命宮，易生疾厄，要多注意身體健康，好好保護自己，慎防傳染疾病的入侵，在與家人相處上，要以和為貴，避免口角，才能家道圓融。

運強月份：農曆四月

運弱月份：農曆八月

馬

吉星：祿勳，驛馬

凶星：天狗，吊客

今年得祿勳，驛馬等吉星入垣，可謂祥瑞盈庭，福祿並進，在工作上較有調動或四處奔波之象，但靠著自己努力不懈的精神，能夠贏來豐厚甜美的果實，如欲謀事，亦能稱心如意，順遂迪吉，在財運上也有不錯的表現，以正財運為主，只要自身願意勤勞付出，就能辛苦有所得，然天狗、吊客等凶星臨命宮，主有心煩意亂的情緒，容易做出錯誤的判斷或行為，故須心平氣和，才能躲過災厄。

運強月份：農曆六月

運弱月份：農曆十二月

羊

吉星：天德，福德

凶星：卷舌，陰煞

今年天德，福德等吉星相互拱照，諸事順吉，欣欣向榮，在行運上一片光彩，能得老天眷顧，福祿雙全，若是經營者，有望名利亨通，替自己扎下穩固的基礎，一般上班族在工作上則能順風順水，度過各種難關挑戰，但卷舌，陰煞等凶星進入命宮，容易與人產生口舌是非，要小心禍從口出，此外也要提防小人暗害，今年行事宜謙虛為主，不要鋒芒畢露、得意忘形，方能避過無妄之災。

運強月份：農曆九月

運弱月份：農曆二月