演藝圈有許多外型亮麗的女星，雖然大多數時間被觀眾視為只可遠觀的女神，但仍會碰到部分不肖人士趁機占便宜，就有女星在拍戲中慘遭男星用手壓胸，就連劉亦菲都在拍戲時慘遭襲胸還抓不到兇手，她們的遭遇令人氣憤。

大陸女星柳岩曾當過主播，進入演藝圈後做過主持人和演員，豐滿上圍和亮麗臉蛋讓她逐漸走紅，2016年她作為伴娘參加男星包貝爾的婚禮，沒想到新郎和伴郎團不顧柳岩穿著平口禮服，每人各抓起柳岩的四肢準備將她丟進游泳池裡，儘管柳岩不斷尖叫拒絕，但幾人都沒有停手的意思，最後還是女星賈玲出手制止，影片流出後柳岩和包貝爾夫妻友誼破裂，包貝爾夫妻也遭網友出征，但柳岩疑似因此得罪包貝爾，導致一段時間沒有工作，直到近年才好轉。

大陸女星王曉晨在參演《東八區的先生們》時，被男星張翰抓胸，而且張翰還是該劇編劇，這讓網友認為是性騷擾，且嚴重物化女性，張翰更因此被網友們狂噴。有「神仙姊姊」稱號的劉亦菲在拍《神鵰俠侶》時，一名群演趁機襲胸，過程全被鏡頭記錄下來，當時群演過多只能不了了之，劉亦菲2016年出席《夜孔雀》宣傳時被瘋狂粉絲撲倒，男子攔腰撞倒速度之快，許多人立刻上前拉開，但還是很多人為此感到憤怒，所幸劉亦菲並無大礙。

有「紅三代」稱號的大陸女星韓雪家族成員皆是政府官員，一次發布會上一名裸著上半身的男子突然衝上台抱住韓雪，韓雪連連倒退甚至撞倒了裝置牆，旁人立刻上前拉開，韓雪則是一臉憤怒。新生代女星虞書欣早年出演綜藝節目，和男星劉潤南搭戲時，劉潤南在虞書欣身後，將手托住虞書欣的胸，但在和其他人對戲時他只抓著別人的肩膀，這樣的行為被認為是性騷擾，男方在事件發酵後道歉，表明兩人私下是好友，往後會注重自己的行為。

大陸女星李沁早年拍攝《千金歸來》時和李易峰演情侶，其中一個片段李沁被李易峰抱起來旋轉，李易峰最後還用私密部位撞了李沁很多下，李沁的表情似乎也有些尷尬，雖然是拍戲，卻讓網友認為李易峰的行徑十分猥瑣，加上後續他因為嫖娼被封殺一事，讓許多人認為他當年的行為恐怕真的有意騷擾。

大陸男星喻恩泰曾在一次節目中抓住應采兒，在她身後瘋狂抖動，當下姿勢猥瑣，個性直爽的應采兒被嚇到當場變臉，遠離後更嗆喻恩泰：「這不是夜總會」。

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