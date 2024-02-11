培養規律的運動習慣，是維持健康的不二法門，許多夫妻也希望透過和另一半一起運動，鍛鍊身體之外，還能增進感情。不過新加坡南洋理工大學一項研究發現，比起獨自運動，和另一半一起運動的年長者，鍛鍊量往往偏低，歸咎原因和「生活習慣不易改變」有關。

《每日郵報》報導，這項研究針對年齡介於54至72歲、與配偶同居的240名已婚人士進行分析，研究人員將他們分成「獨自運動」和「夫妻一起運動」兩組，並讓每一位參與者配戴健身追蹤器。

結果發現，12個星期後，單獨運動的年長者，平均每天行走11372步；相較之下，和配偶一起運動的年長者，每天只走了10441步，鍛鍊量明顯減少近9%。

研究人員指出，運動量和生活方式有很大的關聯，運動量愈高，愈需要改變生活狀態來作出配合，這對夫妻而言更加困難。領導此研究的林博士（Dr. Sapphire Lin）表示，這些參與者平均年齡為60歲，和另一半共同生活了30年，改變他們的日常習慣「等於從根本上改變既有的家庭生活習慣和作息」，導致在生活中加入運動變得困難，甚至讓人失去動力。

林博士說：「透過研究可以看出，年長者若要在生活中加入運動訓練，專注改變自己的作息會比夫妻一起運動、勉強另一半做出改變，要來得更有效果。」根據英國國民保健署的建議，65歲以下成年人每周應進行150分鐘的中強度有氧運動（例如快走、騎腳踏車）或75分鐘的高強度有氧運動（如跑步、打網球等），以及至少2天的全身肌力訓練。