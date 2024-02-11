春節期間，適婚男女最怕長輩關切感情狀況，但好消息來了，受到金星和木星的影響，有些人在過年時異性緣超好，《搜狐網》點名5星座墜入情網機率高，如果能夠把握機會或有親友敲邊鼓，很快就能紅鸞心動，順利擺脫單身的處境。

▌雙子座

雙子的異性緣本來就很不錯，春節期間會得到進一步加強，為了增加異性緣，過年時一定要多跟親戚和朋友走動，讓別人看到你還在形單影隻，從而觸發對方想要當紅娘的願望，當然，遇到長輩安排的相親也不要推拖，讓自己更加積極熱情一點，這樣就可以增加成功機率。

▌巨蟹座

未來一段時間，巨蟹運氣頗佳，想要順利脫單，就不要錯過這個好機會，尤其是巨蟹女，有機會遇到一生的良伴，如果遇到表白，一定要積極回應，甚至給對方一點暗示和鼓勵，這樣他才有動力追求妳，記住，別人對妳表白的時候，表現得矜持一點，但千萬不要忙著拒絕，萬一對方被嚇跑了，很可能會錯失姻緣。

▌天蠍座

性格有些內斂的天蠍，想迎來好的異性緣不容易，幸而春節期間在金星的加持下，能讓你的感情運順利展開，如果身邊再有幾個愛起哄的朋友幫忙，那麼你的愛情幾乎可以水到渠成，為了增強異性緣，一定要保持樂觀的心態，更積極參加社交活動，如果你是天蠍男，就要控制好自己的酒量，太容易醉酒是很難引起對方好感的。

▌水瓶座

明明喜歡他，卻表現得若即若離，這也是水瓶容易錯失姻緣的關鍵因素，好在春節期間是闔家團圓的日子，就算你想要跑也無處可逃，這樣也會為你的異性緣開後門，讓你有機會擺脫單身，其實水瓶素質很高，獨特氣質在人群中總是引人注目，你要做的就是多參加長輩安排的相親，很容易遇見讓你一見鍾情的伴侶。

▌雙魚座

和異性相處時，雙魚總是喜歡鬧小情緒，雖然你是想引起對方的重視，但是每個人都有情緒低落的時刻，萬一碰到對方心情也不好，豈不是火星撞地球，矛盾想不升級都難；春節期間雙魚一定要吸取教訓，學會尊重對方的想法，用柔和細膩的情緒，來讓別人對你感動，尤其是單身的雙魚千萬不要鬧情緒，否則很容易錯過好運。