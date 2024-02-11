過年必玩的刮刮樂，總是吸引不少人買來試手氣，怎麼挑比較有機會中大獎？新春限定的2000元刮刮樂，號稱中獎率高達69.33%，到底推不推呢，彩券行員工看法分歧，有的認為會賠爆，有的認為序號「2號」容易開出5000元以上獎項，有位阿伯挑2號立馬中百萬。

有彩券行員工在「Dcard」發文分享，「跟各位說，2000元刮刮樂一整本一共18張，一本的獎項會有兩張5000元，或者1張1萬甚至更大的獎，但是其他都是2000跟1000，還有槓龜，能刮出1張1萬已經是非常幸運的事。想要試看手氣，千萬不要買1本來刮，基本上會賠爆，出現10萬以上的獎項機率真的非常低....。」

不過，另位資深彩券行店員有不同看法，以她長期觀察經驗，給不同面額的刮刮樂0%~80%的推薦指數，最推薦500元及2000元兩款刮刮樂。

她的刮刮樂推薦指數如下：

⬧100元刮刮樂不推薦：中獎的機率真的蠻低的，要馬沒中的一堆，要馬100元的一堆。

⬧1000元刮刮樂30％推薦：1200萬的大吉利、1000萬的大麻將每年幾乎都會出現，但要馬不中，要馬中獎才500起跳，真心覺得超級不划算。

⬧300元刮刮樂50％推薦：彩券行做那麼久，看過最大獎也才15000元而已。

⬧200元刮刮樂60%推薦：中獎機率50%的不推，不是打平就是沒中，頭獎200萬的才推。

⬧500元刮刮樂80%推薦：不推100%中獎率的，因為都是100元居多，而是會推頭獎500萬的，一本50張裡一定會有一張5000元，運氣好的話就會挑中。

⬧2000元刮刮樂80%推薦：沒有什麼中獎技巧就是拚運氣。她透露序號「2號」容易開出5000元以上獎項。

這位彩券行店員說，曾經有一家人要買2000元刮刮樂，但並沒有挑到那張序號02，她記得那張在最右邊，後來有位阿伯來就說他要最右邊那張，沒想到就刮中了100萬，真的替阿伯感到開心，其實運氣也很重要。

股市達人「股海筋肉人」日前在臉書分享刮刮樂攻略，曝光17款刮刮樂中獎率及預期每百元回本金額，認為售價1000元的「1200萬大吉利」，期望值勝過「2000萬超級紅包」，建議如果要買整本，「選1000元的比較好」。

另外，售價500元的「金龍獎」中獎率100%，雖然100元小獎數量超過發行張數的一半，但如果只想要體驗中獎的感覺而不在乎損益，是不錯的選擇。