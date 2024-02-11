大陸第三艘航母福建艦持續受到外界關注，《央視新聞》近日披露該艦側面全身照，可看到其電磁彈射軌道的擋板被撤除，艦尾停放了一架艦載模型。對此，前海軍艦長黃征輝提到，電磁彈射裝置是大陸海軍造艦技術的一項重要指標，若福建艦可在明年前往海上進行彈射試驗，且彈射架次超過200架，就可知道，美國的相關技術恐「已快追不上大陸的車尾燈」。

黃征輝昨（10）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，美軍福特號是第一艘採用電磁彈射裝置的航母，福建號是第二艘，但同時是第一艘採用前述裝置的常規動力航母，只要有它，就可彈射各種不同重量的飛行器，意義非常重大。黃征輝解釋，目前世界上最先進的現役航母尼米茲級，採用的是蒸汽彈射裝置，這種裝置是透過累積大量蒸汽後，將飛機彈射出去，一旦氣體用完，就必須透過燒水的方式重新裝填蒸氣，需要一段時間去準備。

在黃征輝看來，尼米茲級的標準，是一天彈射120架次，福特級160架次、最高紀錄220架次，若使用常規動力的福建艦能在明年前往海上進行彈射試驗，且彈射架次超過200架，就可知道，美國的相關技術已快追不上大陸的車尾燈了，「所以重點就在電磁彈射」。

另外，節目同台來賓、退役陸軍中將帥化民也補充，航母作戰就是出動的戰機架次數越多，打擊的力量就越大，他指出，福建艦配備有三條電磁彈射跑道的好處，是在碰到威脅時，可同時起飛戰鬥機、電戰機、空中預警機等不同任務性質戰機，不像過去只能依序彈射戰機，待編隊完成才出發作戰。