你自認對台灣很熟，哪個地方有哪些景點或建築物都瞭若指掌嗎？一名網友透露，每次回故鄉的時候，告知友人自己的老家在「新莊火車站」附近，都會被罵是詐騙集團，但其實台灣真的有一個新莊車站。

一名網友近日在臉書「爆廢1公社」表示，每次告知同事或是一些認識的人，說要回新莊火車站附近的老家時，都會被質疑「新莊只有捷運站，哪裡有火車站」，甚至跟網拍賣家約面交的時候也會被罵是詐騙集團，但他秀出2張照片，只見真的有一個台鐵車站叫做「新莊車站」，瞬間引起討論。

其他人看到證據後紛紛驚呼「原來新莊有火車站啊」、「……新莊真的有火車站@@？」、「我新莊人，還真不知道有新莊車站」、「住新莊這麼久還真不知道有新莊車站」。

不過也有知情人士透露，台灣確實有「新莊車站」，但這個車站其實是在新竹市的新莊里，並非是新北市的新莊區，說「你要省略新竹兩個字，就不要怪別人誤會」、「有新莊車站啊，不過是在新竹市，不在新北市新莊區」、「之前有路過這邊，也覺得超有趣的」、「全國平均收入最高的關新里就在這附近」、「應該改叫關新車站比較不會混淆」、「其實通常會說回新竹老家」。

還有人分享「我曾用大里車站（在宜蘭頭城）的火車票，讓台中大里的同學，看著當機了好幾秒」、「這就像是我家住中正路上！請問哪個中正路，全台灣一堆中正路。新竹的新莊車站跟新北的新莊，這本來就容易產生誤會」、「龜山車站在宜蘭頭城，同一個道理」。