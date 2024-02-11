排隊人潮自晚間9時開始。（圖 / 劉詠韻攝）

農曆春節已至，許多民眾為迎接龍年，除夕夜當晚重點規劃直衝宮廟祈福、搶頭香。台北市松山慈惠堂前（9）日深夜間，儘管寒流來襲，不過前來參拜的人潮仍絡繹不絕，且即便活動正式於晚間11時許才開始，但卻有不少民眾自晚間9時許開始排隊，場面十分熱鬧。

從照片畫面上可見，一隻黑色的柴犬身穿大紅袍、陪同正在排隊入廟的主人，時間過去兩小時，柴犬始終安靜地坐在階梯上，乖巧呆萌的模樣，也直接讓一旁的目擊民眾當場融化，忍不住上前對柴柴溫柔祭出摸頭殺，也成為除夕夜當晚另類的風景。

參拜人潮絡繹不絕。（圖 / 劉詠韻攝）

民眾彎身撫摸元寶這個舉動，意味著「招財進寶」。（圖 / 劉詠韻攝）

宮廟人員正攙扶民眾上橋。（圖 / 劉詠韻攝）

待時間到點，民眾陸續走進廟內，持香參拜、跨過烘爐，最終在宮廟人員的左右配陪同下，順利走過七星平安橋。其實於民間的傳統習俗中，若民眾走過七星平安橋，既意味著消災解厄、招財補運；對此，宮廟人員也進一步補充，民眾在走過七星平安橋的時候切忌「回頭張望」，且上橋後須一路向前走去，不得再下橋。

民眾領過錢母後在香爐上「繞三圈」。（圖 / 劉詠韻攝）

除夕夜當晚的煙火。（圖 / 劉詠韻攝）

松山慈惠堂迎合龍年，特意在宮廟門外設計龍形拱門。（圖 / 劉詠韻攝）

此外，宮廟外擺設的龍形拱門、燈籠，也成為不少親子家庭的熱門打卡地點，在鞭炮聲的襯托、民眾間續進出的走春參拜，濃濃的新春氛圍感瞬間拉滿。