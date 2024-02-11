傅佩榮於臺灣大學哲學研究所畢業，美國耶魯大學哲學博士。曾任比利時魯汶大學、荷蘭萊頓大學講座教授，現任臺灣大學哲學系教授，同時也著有《易經入門與占卦解卦》、《聽傅老師講易經》等數百種書。而傅佩榮8日也在網路節目上分享，他學會易經之後用來占卦，沒想到在占自己時運時，意外得知了2024總統大選的結果，其中過程也令人關注。

傅佩榮8日在網路節目《觀點│欸！我說到哪裡了？》中表示，「基本上易經學會之後，一定要實用，用來占卦」，傅佩榮更舉例，「上次趙少康訪問我的時候，他還沒有宣布要參加副總統的選舉，事實上根據我的了解，趙少康應該學會了怎麼占卦，數字卦他學會了，我相信他一定學會了，但很多事情不能占」，傅佩榮提到，「他所謂的義不容辭，他出來選的時候他說，他義不容辭，義出現的話，就不用占了，該做就做」。

至於傅佩榮為何會知道2024選舉的結果，傅佩榮坦言，「我前一個禮拜就知道了，我占我的時運，我每三個月占一次我的時運，因為三個月代表季節，一年我要占四次，我占到那個卦我就知道情況不好，我占到哪一卦？占到蹇卦39卦，水山蹇，山擋住你，水有危險」。

傅佩榮最後更說，「這個卦有一個特色，他是跟你說，往前走有困難最好先退下來，占到這個卦我當然知道選舉結果，大概怎麼樣了，就是從自己身上反映出來你關心的大事」。