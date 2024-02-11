各國陸續解除新冠疫情管制令之後，2023年旅遊市場完整復甦，各地爆出「報復旅遊潮」，2024年這股聲勢必延續爆發，機票、住宿價格持續看漲。飯店房間與飛機座位一樣，其實也有免費升等的好康。除了住房率因素與忠誠客戶身分，一名旅遊專家根據親身體驗分享能讓周五入住飯店免費升等機率增加的訣竅，等同另類旅遊省錢術。

英國《太陽報》日前報導，住宿搜尋引擎H18YC創辦人強森（Mark Johnson）說明，要想拉高獲得飯店房間免費升等的機率，挑選商業區的飯店落腳是最佳選擇。他說：「如果你選擇入住的飯店位於商務區中心一帶，在周五或周六獲得免費升級的機率更大。原因在於商務客一般會在周間日入住，並且極有可能在周末退房返家，這時飯店裡比較高檔的房間就會空出來。」

強森說，周末入住位於商業區的飯店還有另一大好處，那就是耳根比較清靜，有很大機率能免除一般飯店在周末人滿為患、吵吵鬧鬧的場面，住起來特別輕鬆愜意。

強森特別提醒，旅客入住飯店詢問升等一事時，務必客氣有禮，而且要保持務實的心態，「假如你預定的是經濟房型，可別要求飯店讓你免費換成附帶私人陽台的豪華套房」。

強森也建議大家最好加入忠誠客戶計畫，這樣可以增加住房升等的機會，「許多飯店都有這種方案，而且幾乎都能免費註冊，常客往往能獲得飯店獨家提供的福利，例如折扣、贈品」。他指出，如果經常同一家連鎖飯店，忠誠客戶計畫的確能拉高免費升等的機率。

強森還透露一招。如果行程安排在同一家飯店住好幾晚，入住時請求升等未果，過兩天之後不妨再向櫃檯探詢一次，而且記得表示「我很樂意更換房間」，這是有利因素。