今年農曆迎來龍年，而龍的英文一直是「dragon」，但數家大陸官媒包括環球電視、央視近日紛紛捨棄dragon，改用「loong」，與上一次2012年的龍年大不相同。據了解，這是因為陸官方認為dragon在西方形象普遍為負面且殘暴，希望做出區別。

根據新華社報導，北京外國語大學英語學院副院長彭萍採訪中提到，19世紀初英國傳教士馬許曼最初在著作中提到龍，用的就是「loong」，但後來依舊使用「dragon」；馬可波羅在東方遊記中也提到「dragon」因為他認為中國建築和西方的龍有其相似性。爾後蘇格蘭傳教士馬禮遜編著的華英字典中，將龍譯為dragon，對西方有重大影響，因此也延續至今。

北京日報微信公眾號《長安街知事》也指出，在中國，龍是神秘且尊貴的神獸，形象正面、友好和善，但到了西方，龍則是負面形象，代表的是野獸、殘暴，因此希望藉此將東西方的「龍」做出區分，以免西方人一直誤解。

對此大陸網友意見不一，大多數人認為是好事「早就該改了」，也有人認為沒必要「考題要先改嗎」、「那以後dragon怎麼翻」。根據《BBC中文》報導，有學者認為此舉是大陸官方想要掌握東方文化的主動話語權，展現「文化自信」，但能否流通全球仍是未知數。