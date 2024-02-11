匈牙利總統諾瓦克因特赦一名協助掩蓋育幼院性侵案被定罪男子，引爆國內民怨炸鍋，今天(10日)宣布辭職下台。

根據路透社報導，諾瓦克（Katalin Novak）是保守派總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友。她於2023年4月、天主教教宗方濟各（Pope Francis）到訪布達佩斯期間宣布赦免約24名罪犯，其中包括兒童之家的副院長，他因協助該機構的前院長隱瞞罪行，遭到法院定罪。特赦決定經媒體披露後，反對派一直要求諾瓦克辭職，上千名示威者聚集在諾瓦克辦公室外，要求她下台。

現年46歲的諾瓦克今天透過國家電視台宣布辭職，表示這是她最後一次以總統的身分向國民發表談話。她說，「去年4月，我做出赦免的決定犯了錯，因為我的赦免之舉和思慮不周，引發人民對戀童癖零容忍方針的質疑。」

為了補破網，總理奧班週四親自向國會提交了一項憲法修正案，取消總統赦免針對兒童罪行的權利。一些政治分析家將這項舉動解讀為向諾瓦克發出明確訊息。

諾瓦克於2022年3月成為匈牙利史上第一位女總統，也是有史以來最年輕的總統。