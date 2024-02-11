徐愷去年演藝工作大豐收，影集、電影、八點檔都能看到他的演出，他也因為主演BL劇集《奇蹟》人氣暴漲。向來散發正面能量的他，去年其實經歷了很大的人生關卡，為了幫助家人度過經濟難關，他選擇一肩扛下，賠掉自己工作十多年的積蓄，還背上債務，「有苦難就有成長，很開心我面對了，不然我也可以當下就沈淪，我知道我不能沈淪。」

工作風光有所突破，但其實徐愷私下正面對著難解的人生困境。（圖／侯世駿攝）

徐愷入行12年，他18歲就開始拍廣告，他坦言一路碰過不少挫折：「跨圈是很難的事情。」即便他是台藝大戲劇系，因為一開始跟著廣告經紀人，很難跨到戲劇領域，等待機會的過程中，他因為自身興趣，發展了「秘境獵人」頻道、考跑酷證照，「當時我還沒有很好的演戲機會，以我興趣出發做我想做的事情，發展到現在是相輔相成，大家可以看到我更多面向。」

徐愷形象陽光，堅強正向的他，也大方承認面對失敗跟挫折。（圖／侯世駿攝）

去年他盼來《奇蹟》主演的機會，但同時他也面對艱鉅的人生難題，「我家庭遇到一個很大經濟困難，我又是獨子，我要想辦法幫他們。」他前兩年投資虛擬貨幣賠錢收場，為了幫助家人解決難關，他又賠上百萬積蓄，還要趁拍戲空檔跟銀行協商借貸，「錢都沒了，我還負債，在那當下很希望自己可以賺錢，成為有擔當的人」。另外，當時他前公司解散，他一邊也要自己安排起工作事務。

徐愷自己也重新梳理與金錢的關係，不被數字綑綁。（圖／侯世駿攝）

好在他身邊有貴人，讓他很快轉換心態，積極面對，「那麼努力賺的錢不小心就賠掉，我當下真的把錢定義成就是個數字，我告訴自己來地球就是來玩的，我不要被數字綑綁。」家家有本難念的經，際遇不算最糟，更辛苦的人大有人在，碰到了，日子還是算能過，就當一個挑戰吧，「可能過這關，我就得到更多能力，我相信我會度過這個難關。」

面對人生難題，徐愷一肩擔下，期待自己從中有所成長。（圖／侯世駿攝）

「以前我比較容易焦慮，需要有人領導著我，現在我要為自己所有的事情好好把關做決定，不能總是給別人安排，我要自己做主，把主導放在自己身上。當我一開始這麼想，老天滿幫助我，我很感謝《奇蹟》，還有現在的經紀人，創造以前沒有的成績。」去年他粉絲數成長三倍，帶著這樣的衝勁，也減緩一些經濟的壓力。

轉變心態，徐愷按部拿回人生的主導。（圖／侯世駿攝）

「那些挫折跟感受，現在看都是我的養分」，2024年他期許自己成為全方位藝人，演戲跟「秘境獵人」頻道持續並進，也繼續推廣跑酷運動，希望成立跑酷工作室，另一方面，他也想成立自己的品牌，透過不同的創作，持續傳遞溫暖跟美好能量。

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