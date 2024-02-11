一名支援陸軍117旅砲兵營部連的李姓上士，2022年10月疫情期間，因妻女確診需人照顧請假1.5天，但妻女尚未痊癒，李男自己也確診又腰部扭傷，用LINE項人事官請假，卻未獲得回覆，自認已獲得允許又延遲12天後才返營，遭到單位記大過2次。李男提訴願遭駁回，憤而提告高等行政法院求撤銷，法官沈麗後，認定懲處無據，撤銷原處分。

根據判決書，李員於民國111年10月13日起至10月14日，因家屬確診需人照顧即向單位請假1.5日，收假日正逢例假日，且李員具免留宿資格，應於10月17日7時30分前收假返營，但李員以家屬確診需人照顧請家庭照顧假、自身腰部急性扭傷及疑似確診請病假等為由，遲至11月14日7時30分始收假返營，逾假20多日，遭部隊決議核予大過2次懲罰。他不服提起訴願後又遭駁回。

李員表示，他因接獲其配偶及女兒確診，女兒未滿12歲，需家長照顧，即辦理家庭照顧假1.5日，離營時已告知不可能只休這幾天，第一時間無法返營，人事官說可將佐證傳給人事後補請假。

李員收到確診居家隔離證明書時，立即以通訊軟體LINE傳給人事官告知，經過3、4日後，李員未收到任何通知，自己認為長官已准假而未返營。卻又因照顧假期滿，準備收假時，因急性腰扭傷、腰痛無法站立前往就醫造成無法返營。於是在11月10日語單位組長電話聯絡，快篩後呈現陽性，請組長代為請假，組長說「好，知道了」，但組長未告知請假結果，11月14日早上，李員身體好轉即自行返營後，但組長卻不接受李員所提證明文件，也不允許他補辦請假手續，最後懲處兩大過，他氣得向法院提告求公道。

軍方答辯表示，李員當時用LINE傳訊人事官請假，且被動等待詢問，未完成請假補辦程序，歸營後又未能立即提供相關確診證明、就醫紀錄等，補辦請假程序，逾假20餘日，符合「無正當事由逾假」要件。且他為資深幹部，無正當理由長達20餘日未返營收假，將自身違失推託單位幹部，人評會記大過2次，應屬合理懲罰。

法官審理後認為，李員因照護確診家屬而延展請假非屬逾假，人評會卻基於錯誤事實認定違法，誤以「言行不檢」為處罰依據，且訴願決定未予糾正，因此，法院認李男訴請撤銷有理由，撤銷原懲處。