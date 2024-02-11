今初二回娘家，清晨因強輻射冷卻加成，全台各地區平地最低溫在5至10度，氣象專家吳德榮表示，今天白天到初六，冷空氣逐日減弱，白天在陽光下暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，初三、初四清晨仍有10度以下，但時間都很短，初七有一小股冷空氣南下，北海岸、東半部轉雨，北台灣轉涼。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，初二白天起至周四初六（11～15日），受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，初三、四的清晨仍有10度以下的平地最低氣溫，時間都很短，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。今日北部氣溫5～21度，中部8～23度，南部10～25度，東部9～23度。

吳德榮說，周五初七（16日）有一小股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台灣略轉涼，其他地區影響小。周六（17日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。