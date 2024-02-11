由男星柯震東以及詹子萱主演的Netflix影集《愛愛內含光》，除劇情探討多項議題且有趣外，也有不少激情戲碼，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第一名台灣，更登上海外地區收視榜，而除夕夜柯震東也與家中長輩一起觀看；然而，柯震東大年初一深夜被目擊現身信義區夜店發錢，女星安心亞跟在後方，而兩人疑似牽手，引發外界討論。

社群平台Threads上瘋傳一段，柯震東穿著黑色長袖上衣、頭戴黑帽現身信義區，且他手中持大疊千元現鈔，並抽出數張給一名長髮妹女子，而遞出鈔票的瞬間，身邊立即出現歡呼聲；不過值得注意的是，他身後跟著一名女子竟是安心亞，許多人見影片驚呼「他們是不是牽手了」、「朋友不是都會牽一下走嗎」、「他們在交往嗎」瞬間引發熱議。

事實上，柯震東在當晚就有先在社群發文「好無聊……我想要出門了……」沒多久後便現身信義區夜店，也大方與現場粉絲拍合照；據網友透露，他發錢不是給小費，而是出錢請現場客人喝酒。

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