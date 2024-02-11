年節期間親友拜年，團聚機會多，若有口臭就很尷尬。牙醫師曹皓崴依他多年看診經驗，歸納出三大口臭食物，分別是韭菜餃子、大蒜與洋蔥，他指，尤其是韭菜餃子，連打嗝臭味也跟著出來，是最臭的，要消除口臭最快的方法，就是含檸檬片，另也可嚼無糖口香糖來改善。

曹皓崴在Youtube頻道打開嘴巴說亮話指出，病人常吃飽了來就診，即使不說，他也從能病人口氣，知道對方吃了什麼？多年看診經驗，他歸納出三大口臭食物，分別是韭菜餃子、大蒜與洋蔥。

曹皓崴說，「其實大蒜（臭味）還算（消褪）還算快，洋蔥也還好，韭菜（的臭）真的是無敵，連打嗝那種臭味都還跟著出來」。

要消除進食所誘發的口臭，曹皓崴說，有兩樣解臭劑，分別是檸檬與嚼無糖、薄荷味的口香糖，使用時檸檬時，可將其切片含一下後，再飲用白開水，可迅速降低口臭，檸檬很酸不要含太久，也可只含檸檬皮或喝無糖檸檬水。

曹皓崴說，口臭不是只有食物所引起，有一種口臭不是食物味道，是真口臭，真口臭99%是由牙周病引起，另有1%是因消化系臟器潰瘍、發炎所誘發。

牙周病為何會引起口臭？曹皓崴說，有些人會說自己牙齒好好的沒有蛀牙，為何會有牙周病？其實牙齒好，與有沒有牙周病是兩回事，我們吃東西後，牙齒沒有清理乾淨，細菌就會過去滋生，附著在牙齒旁邊，引發臭味，就像房子旁邊有垃圾場般，房子雖然是好的，一樣會發臭。

曹皓崴說，要改善牙周病所造成的口臭有三招，分別是勤刷牙、使用牙線與每半年一次洗牙，照顧好牙周，減少細菌滋生，自然可降低口臭。牙周病與年齡無關，只要好好刷牙、重視清潔，都能讓它重新恢復健康。