YouTuber愛莉莎莎在10日分享最新影片「才剛買新車2個月就撞壞了」，她拿到駕照9年第一次在台灣開車，當撞到路邊車輛時，她悲吐「感覺我的尿已經漏一半出來了」。

愛莉莎莎在影片中透露，自己在9年前已經拿到駕照，但期間一直都沒有上路，在買新車前還上了道路駕駛課程，之後就和男友飛泰國度假，到了當地有租車自駕，在泰國開的還算不錯，但唯一狀況是泰國的車是右駕，從泰國返台後隔天便開著新車，卻就撞壞了。

愛莉莎莎上路時，男友一直陪在旁邊，他指出「當時要回台中投票，沒想到一路上愛莉莎莎一直被後車按喇叭，自己看了也心驚膽跳，要從旁指導，她是完全沒有辦法聽進去。」愛莉莎莎坦言，當時她超級慌。

愛莉莎莎透露「自己下錯了好幾個交流道，整個精神狀態已經有點崩潰，便準備要停在路邊換男友開時，卻太靠右撞上路邊的停車，愛莉莎莎坦言當下「尿漏一半了，整個腳在發抖。」自己也向被撞的車主認錯。