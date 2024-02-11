彰化憲兵隊一名一等士官長外宿期間開車遭攔檢拒絕接受酒測，遭罰18萬並吊銷駕照。但事後他無照駕車進出營區155次，被記1大過、1小過考績也遭列丙上，經人評會考核不適服現役後勒令退伍。士官長認為單位未考量其功績工過相抵，向行政法院提出訴願，但台北高等行政法院認定，憲兵指揮部用法無誤，將其駁回。

根據判決書，彰化憲兵隊一名一等士官長，於民國108年10月30日6時30分外宿期間，因為警欄檢後拒絕實施酒測，遭罰新臺幣18萬元、吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

但該名官長駕照遭吊銷後，卻於108年10月30日至109年8月24日止無照駕車進出營區155次，兩項違法行為遭到記兩大過處分。事後203指揮部評列其品德項目績等為丙上，決議考核原告不適服現役退伍，自110年3月1日零時生效。但士官長不服原處分，提起行政訴訟。

士官長出庭時主張，他休假期間駕駛自己車輛發生拒絕酒測事件，同日返營接受酒測，數值為零，顯見並未酒駕，但部隊直接記過，又將他考績打為丙上強迫他不適服現役要求退伍，未考量降階、降級等懲罰種類，違反比例原則。

但法官認定，憲兵指揮部提出的110年1月考核報告2份均記載有考核目的、考核情形(包括個人背景、部隊表現)、綜合研析、處置建議、四大層面(包括個人平日生活考核、對任務賦予及工作態度、受懲罰或事實發生所生影響、其他佐證事項)等項目，人評會、再審議人評會，是聽取士官長及其單位主官綜合考評前開各事項後，決議評鑑原告不適服現役，才做出原處分，難認有基於不完整資訊而為決議。

因此法官認為，士官長所訴均不足採信。陸軍司令部對士官長判定不適服現役退伍處分，用法俱無違誤，士官長訴願應予駁回。