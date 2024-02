F-35B隱形戰機

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在歐洲連連大賣F-35隱形戰機後,盛傳連西班牙也心動。

據《保加利亞軍事網》(BulgarianMilitary.com)10日報導,西班牙為了汰舊換新,除了要買25架F-35A外,還要買25架F-35B戰機。

《空軍航空航太期刊》(Aeronautics and Astronautics of the Air Force [EA] Journal)和軍事出版商詹氏(Janes)都報導,西班牙可能有興趣採購F-35戰機,以汰換老舊的波音(Boeing)EF-18 「大黃蜂」(Hornet)和麥克唐納-道格拉斯(McDonnell-Douglas)AV-8B「獵鷹II式」(HARRIER II)戰機。

有趣的是,西班牙國防部在2023年預算中,有一筆高達62.5億歐元(約2,114億台幣),以汰換AV-8V和EF-18(C.15M)的經費。另一方面,西班牙似乎還有另一項預計耗資45億歐元(約1,522億台幣),名為「獵鷹二號」(Halcón II)的C.15M初期汰換計畫與這並行,計劃採購25架歐洲戰機公司(Eurofighter)的「颱風」(Typhoon)戰機。

傳統上,西班牙空軍一直維持雙款戰機並存,以確保一支機隊因意外問題退役時,仍能繼續運作。因此,西班牙沒有採購更多「颱風」戰機也就不足為奇了。而格外引人注目的,就是西班牙海軍一直想採購F-35B戰機,視它為汰換AV-8V唯一可行的接棒戰機,而目前 AV-8V 正在兩棲突擊艦「卡羅斯一世」(Juan Carlos I)號上服役。

由於俄羅斯侵略烏克蘭,洛馬近年來在歐洲大有斬獲,英國媒體紛紛以F-35風暴席捲歐洲來形容,甚至連葡萄牙也有意採購。