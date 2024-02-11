F-35B隱形戰機

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在歐洲連連大賣F-35隱形戰機後，盛傳連西班牙也心動。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）10日報導，西班牙為了汰舊換新，除了要買25架F-35A外，還要買25架F-35B戰機。

《空軍航空航太期刊》（Aeronautics and Astronautics of the Air Force [EA] Journal）和軍事出版商詹氏（Janes）都報導，西班牙可能有興趣採購F-35戰機，以汰換老舊的波音（Boeing）EF-18 「大黃蜂」（Hornet）和麥克唐納-道格拉斯（McDonnell-Douglas）AV-8B「獵鷹II式」（HARRIER II）戰機。

有趣的是，西班牙國防部在2023年預算中，有一筆高達62.5億歐元（約2,114億台幣），以汰換AV-8V和EF-18（C.15M）的經費。另一方面，西班牙似乎還有另一項預計耗資45億歐元（約1,522億台幣），名為「獵鷹二號」（Halcón II）的C.15M初期汰換計畫與這並行，計劃採購25架歐洲戰機公司（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機。

傳統上，西班牙空軍一直維持雙款戰機並存，以確保一支機隊因意外問題退役時，仍能繼續運作。因此，西班牙沒有採購更多「颱風」戰機也就不足為奇了。而格外引人注目的，就是西班牙海軍一直想採購F-35B戰機，視它為汰換AV-8V唯一可行的接棒戰機，而目前 AV-8V 正在兩棲突擊艦「卡羅斯一世」（Juan Carlos I）號上服役。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，洛馬近年來在歐洲大有斬獲，英國媒體紛紛以F-35風暴席捲歐洲來形容，甚至連葡萄牙也有意採購。