查爾斯10日發表聲明，對民眾的支持與祝福表達「衷心感謝」。

白金漢宮5日宣布英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症後，查爾斯昨（10）日首度發表聲明，對民眾的支持與祈福表達「衷心感謝」，感謝這些祝福是最大的安慰。

綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）報導，查爾斯在聲明中表示：「我想向連日來收到的許多支持及祝福表達最衷心的感謝。」

A thank you message from His Majesty The King.



Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024

「所有罹患癌症的人都知道，這樣的善意是最大的安慰及鼓勵。」

「同樣令人振奮的是，得知分享我罹癌消息如何促成大眾理解，以及認識全英國、乃至全世界那些支持癌症患者及家人組織的工作。由於我的個人經歷，讓我對他們不辭辛勞的照顧及奉獻更加欽佩。」

查爾斯7日從倫敦寢宮克萊倫斯宮（Clarence House）啟程前往英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）休養，他將定期返回倫敦接受治療。治療期間，他將推遲所有公開行程，但仍將照常處理國家事務，並與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）通話。

英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）9日在一場活動上表示，查爾斯對來自各地的信件及訊息「相當感動」，她形容這些支持「非常振奮人心」。