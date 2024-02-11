查爾斯10日發表聲明，對民眾的支持與祝福表達「衷心感謝」。

白金漢宮5日宣布英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症後，查爾斯昨（10）日首度發表聲明，對民眾的支持與祈福表達「衷心感謝」，感謝這些祝福是最大的安慰。

綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）報導，查爾斯在聲明中表示：「我想向連日來收到的許多支持及祝福表達最衷心的感謝。」

「所有罹患癌症的人都知道，這樣的善意是最大的安慰及鼓勵。」

「同樣令人振奮的是，得知分享我罹癌消息如何促成大眾理解，以及認識全英國、乃至全世界那些支持癌症患者及家人組織的工作。由於我的個人經歷，讓我對他們不辭辛勞的照顧及奉獻更加欽佩。」

查爾斯7日從倫敦寢宮克萊倫斯宮（Clarence House）啟程前往英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）休養，他將定期返回倫敦接受治療。治療期間，他將推遲所有公開行程，但仍將照常處理國家事務，並與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）通話。

英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）9日在一場活動上表示，查爾斯對來自各地的信件及訊息「相當感動」，她形容這些支持「非常振奮人心」。

文章來源：King Charles thanks public for support after cancer diagnosis
文章來源：‘GREAT COMFORT’ King offers ‘heartfelt thanks’ for public support since cancer shock in first statement as he’s joined by family at home
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