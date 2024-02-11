AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今年以來股價狂飆45%，9日收盤報每股721.33美元，最新市值來到1.78兆美元，是美國市值第五大企業，創辦人黃仁勳身價已突破2兆台幣，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析輝達的扒皮獲利模式。

陸行之談到，人工智慧（AI）公司Open AI自己研發晶片，再找三星或台積電代工，就是要脫離輝達的扒皮，「我還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片也要狠賺模組，準系統的錢。」

輝達搶賺AI商機，另根據路透社報導，輝達正在打造一個新的業務單位，新部門專門替雲端運算公司和其他業者設計客製化晶片，涵蓋先進的人工智慧（AI）處理器。估計客製化晶片市場規模在2023年約達300億美元，約占全球晶片年銷售額的5%。

但陸行之示警，輝達要是不放棄其扒皮獲利模式，Open AI 及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務，他實在很困惑輝達未來要幫誰客製化設計AI晶片。