昨天（10日）正逢大年初一，許多人會攜家帶眷到戶外走春，或者到親朋好友家拜年聯繫感情，「最正主播」蔡尚樺也在社群發文向粉絲恭賀新年，見到她身穿胸口開大洞的紅色旗袍，養眼畫面流出後，吸引近萬網友朝聖。

蔡尚樺曬出和曾國城一同拜年的新春照，只見她穿上應景紅色短版旗袍，露出白皙手臂及纖細美腿，合身剪裁襯托出火辣S曲線，最讓人眼睛為之一亮，莫過於胸口直接挖空，露出傲人北半球及深邃事業線，超兇身材讓人一覽無遺，接著不免俗跟眾人拜年﹕「龍年大年初一，就讓看起來豐衣足食 、珠圓玉潤、一臉福相、財富大樓的曾木村和蔡啾咪跟大家拜年，希望新的一年大家都能健康平安，坐擁好運一起入住財富大樓喔」。

兩位高人氣的主持人合照曝光後，網友除了獻上新年祝福，也不忘誇讚蔡尚樺的火辣身材﹕「欸欸欸⋯⋯這穿著太犯規喔，新年快樂」、「新年快樂～那條事業線太有誠意了」、「這套衣服一定可以事業一路旺」、「尚樺美人一級棒，天之驕女好身材」、「尚樺，超美超漂亮超辣超性感」、「 熱辣惹火的蔡啾咪」、「尚樺妹妹直接紅遍全世界」、「尚樺這個『胸』狠」」。

蔡尚樺年前捲入涉嫌詐騙的投資網站風波，她無奈表示從未代言，僅在4年前當過活動記者會主持人，如今無端捲入風波，不免感到無奈，對此，她發文呼籲司法檢調能協助無辜投資人討回公道，讓不肖人士儘速受法律制裁。