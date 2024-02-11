今年「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元有8個、100萬元獎金也多達1000個，吸引民眾過年試手氣，不過一名網友日前砸21萬買6本2000元刮刮樂，結果大虧本，平均一本賠1萬多，花大錢只得到一個結論「要玩兩千的要三思。」

原PO在臉書社團「刮刮卡資訊及中獎分享」發文，分享過年花21萬6000元，一口氣買6本2000元刮刮樂，拚刮中大獎，但戰果慘兮兮，前3本獎金只各刮中兩個2萬2000元、一個2萬3000元，平均一本賠了1萬多。

原PO說，剩下3本也是虧本，砸21萬買刮刮樂得到的結果是沒有一本會賺錢，勸世「要玩兩千的要三思。」

貼文PO出後，引起大批網友熱烈討論「我也賠了，不同家各買一張001、004、012，還是腳踏實地工作好」、「莊家哪有在輸的，這種本來就是過年玩一下意思意思就好」。台灣彩券日前表示，今年「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元有8個、二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元也多達1000個，堪稱史上最強刮刮樂，另外電腦型彩券加碼總獎金9.7億元，創近7年最高。