天氣冷讓人想躲在被窩裡，導致無形的憋尿情況默默增加，加上因為冷，不太會口渴，可能就忘了喝水，都提高泌尿道感染的機會，嚴重甚至會引起發燒、腹痛等病況，對此醫師除建議多喝水、勿憋尿外，也可透過吃的方式，來保護泌尿道。

泌尿專科醫師戴槐青在臉書粉專PO文指出，天氣冷容易刺激泌尿道，是許多泌尿道疾病的好發季節，下列4項食物，吃了可以保護泌尿道，可適量食用。

■蔓越莓：台灣雖然不產蔓越莓，但市面上有不少蔓越莓汁，或是蔓越莓膠囊這類食品，蔓越莓的產季正是秋冬。它們含有類黃酮化合物，可以預防尿道感染，降低感染的風險。此外，蔓越莓有助於維持泌尿系統的酸鹼平衡，有助於預防結石形成。

■番茄：番茄富含茄紅素，這是一種強效的抗氧化劑，對泌尿道健康有益。研究顯示，茄紅素可以減少前列腺癌的風險，同時有助於維持泌尿系統的健康。番茄還含有大量水分，有助於保持身體水分平衡。

■菠菜：菠菜不只可以讓你頭好壯壯，同時還富含維生素C和纖維，這些成分對泌尿道健康非常有益。維生素C有助於預防尿道感染，同時菠菜的高纖維含量有助於預防便秘，降低尿道壓力。

■南瓜籽：除了萬聖節可以刻南瓜燈外，南瓜籽含有豐富的鋅，這是維護泌尿道健康所必需的重要礦物質。鋅有助於維持尿道和膀胱的正常功能，可以協助預防尿道感染。