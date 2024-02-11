大陸女星Angelababy（楊穎）去年因疑似飛往巴黎看韓國女團BLACKPINK成員Lisa表演的瘋馬秀，引起大陸網友不滿，進而遭軟封殺；不過Angelababy已經於1月底解除禁言正式回歸，而農曆春節期間她也錄製影片向大家拜年，不過因美顏開太大，導致整張臉變形，讓網友忍不住直呼「美女，放棄美顏吧」。

Angelababy時隔三個月在今年1月底被網友發現微博「禁言」的告示被拿下，而她也在春節期間發文寫下：「春節好喲」，並附上一些年節擺設照，而她的工作室也上傳新年賀喜美照，Angelababy更拍攝短影片與大家拜年，可見穿著貼身粉色上衣，氣色看起來相當不錯。

不過她的美顏似乎開得太大，讓不少網友忍不住吐槽「來人阿，把我老婆的美顏給關了」、「磨皮看成這樣，想再被禁言嗎」、「這太誇張了吧，差點沒認出來」、「這臉蛋無語了..有夠誇張」、「禁言跟禁顏看起來都要一起做到」、「美女不需要美顏這種東西」。

Angelababy拜年影片美顏開太大遭網友吐槽。（圖／微博）

事實上，Angelababy自去年被爆出，到法國巴黎欣賞「BLACKPINK」成員Lisa主演的瘋馬秀後，不僅她1.07億粉絲追蹤的微博遭到禁言，更被央視刪除表演片段、缺席錄製「聽說很好吃」，甚至主持10年的節目「奔跑吧！兄弟」也不見她的身影。