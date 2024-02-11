大陸打貪反腐動作頻頻，日前播出的年度反腐專題片第一集便介紹商人老闆如何透過麻將牌局及投注巨額廣告費，進行變相利益輸送；收賄幹部即便是「少量多次」地收錢，卻也累積起大量錢財，甚至達到數千萬元之多。

由大陸中紀委宣傳部與央視聯合攝製的年度反腐專題片《持續發力縱深推進》，日前播出第1集「解決獨有難題」，介紹前應急管理部消防救援局副局長張福生如何透過中共黨員身分，沉迷茶樓酒肆、利益交換；前吉林省政協副主席張曉霈隨著職位晉升，兄弟情誼逐漸演變為權錢交易的過程。

節目指，張福生2005年調至公安部消防局分管人事相關領域，繼續「利益尋租」。而打麻將是張福生的一大嗜好，一些商人老闆會安排牌局，事先給張福生5萬至10萬元左右（人民幣，下同）的「底錢」，並在過程中「只輸不贏」，10幾年來所「輸」的錢累計達到900多萬元。

張福生2022年11月被立案審查調查，成為中共20大後，消防系統第一個被查處的高級領導幹部，並於2023年6月遭「雙開」處分。專案組從其家中查獲大量茅台酒、多件黃金製品，稱其從不大筆收錢，而是每次1、2萬元，「少量多次」。到他落馬時，所收賄款竟達數千萬元，最早可追溯至上世紀90年代。

而曾任吉化集團公司經理、吉林市長的張曉霈，據中紀委工作人員介紹，年輕時是非常實幹敬業的領導幹部。而向其送錢送物金額最大的行賄人，是一名叫劉有才的老闆，兩人從在機械廠工作起密切交往近40年。在張曉霈關照下，劉有才成為涉足餐飲、物流運輸、消防設備供應等多個領域的大老闆。

節目稱，張曉霈兒子的廣告公司也在父親的權力、協調關係下，得以在市內的黃金地段經營橫跨馬路的LED廣告巨幕。有些企業根本沒有廣告需求，也主動投放巨額廣告，變相向張曉霈輸送利益。2023年6月，張曉霈嚴重違紀違法被開除黨籍，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。