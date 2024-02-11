2022年9月，台南的26歲的團姓移工因不滿同鄉女友移情別戀潘姓逃逸移工，竟夥同阮姓、黎姓移工持開山刀前往宿舍狂砍潘12刀，導致他臟器外露當場死亡。一審法院依共同殺人罪，判團男無期徒刑，阮男有期徒刑12年；二審因團男與阮男分別賠償被害家屬80萬、40萬元和解，改判15年、10年，可上訴。

根據調查，31歲潘姓男子為遭通報的越南籍逃逸移工，住在安中路4段1棟作為移工宿舍的透天厝2樓房間，疑似感情糾紛，遭3名同鄉前天深夜闖入宿舍砍殺，同樓移工聽見聲響，從樓上陽台目擊2人作案後衝出民宅，與樓下門口坐在機車上接應的另1人一同逃逸，潘男倒臥2樓房間地板，現場血跡斑斑。

警方獲報到場發現，潘男身中多刀慘死，現場未查獲凶刀，檢警初步相驗，潘男身中12刀，其中左胸2刀，其中1刀深及臟器，死因待進一步解剖。現場移工表示，死者有如遭開膛破肚，關鍵1刀從胸膛直到肚子，長約30公分，器官外露，死狀淒慘。

一審法官認為，團男砍潘男12刀，手段兇殘，冷血行徑令人髮指，依共同殺人罪，判處團男無期徒刑，宣告褫奪公權終身，阮男有期徒刑12年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

二審時團男犯坦承犯行，與被害家屬以80萬元達成和解，取得被害家屬諒解，認定團男僅是一時衝動下所為偶發性犯罪，改判處有期徒刑15年；阮男則賠償被害人家屬40萬元達成和解，改判處有期徒刑10年，2人均應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案可上訴。