大陸持續高壓反腐敗，官員受賄管道、商人「圍獵」手段也在隱形變異。深耕金融系統近40年的中國人民銀行（大陸央行）前黨委委員、副行長范一飛不僅「靠金融吃金融」，更透過弟弟范侃經營的投資公司「白收乾股」，並非法收受巨額財物，最終遭中共「雙開」處分。

由大陸中紀委宣傳部與央視聯合攝製的年度反腐專題片《持續發力縱深推進》，日前播出第4集「一體推進三不腐」，介紹范一飛於2022年11月落馬，成為中共20大之後被查處的「首虎」，並披露其貪腐案的細節。

生於1964年的范一飛，曾長期在中國建設銀行任職，並在2005年6月擔任該行副行長；2015年2月擔任大陸央行黨委委員、副行長。直至被查，范一飛任職大陸央行副行長近8年時間，曾分管支付等領域。節目稱，范深耕金融系統近40年，這也讓他認為可以動腦筋，鋪設一條「官商雙贏」的暗道。

調查發現，范一飛暗度陳倉的斂財通道，主要是經由范侃經營的一家投資公司。行賄方給范一飛送上的大都不是可見的真金白銀，而是提供一個「投資」項目，設置金融產品，由范侃的公司出面投資作為幌子，甚至有時候，所謂投資根本不出錢，只是簽一紙虛假協議。

節目以商人劉琦為例，指其承接了一個手機銀行相關項目，與此同步，范侃的公司就和劉琦簽訂協議，名義上是收購劉琦公司部分股權，實際上范侃一分錢都沒出，「就是白收劉琦給的乾股」。而劉琦對范一飛的興趣瞭如指掌，甚至范一飛生病住院，劉琦甚至每天貼身陪護，連范的祕書都嘆為觀止。

范一飛2015年到大陸央行任職後，利用其領導的影響力，在金融圈跨地域、跨銀行幫商人老闆介紹熟人、「打招呼」，往往就能管用。2023年6月9日，大陸中紀委國家監委網站發布范一飛被雙開的通報，指其「靠金融吃金融」，並遭檢察機關起訴指控，范應當以受賄罪追究其刑事責任。