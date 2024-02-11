一名女子上網發問，指自己和男友啪啪啪，每次都只有1分鐘，讓她深感「意猶未盡」，引發網友討論，還有人質疑她的男友是否早洩。對此，醫師表示，早洩有三個要件，分別是時間短、男方沒有辦法延遲射精與造成自己或伴侶困擾，同時符合這三個要件，就可稱為早洩。

這名女網友在臉書社團「靠北婚姻543--兩性生活，情感討論區」PO文，指和男友性愛時間，每次都只有1分鐘就完事了，非常掃「性」，引發討論。

有網友說，「妳玩玩具29分鐘，剩下1分鐘留給他」、「1分鐘，也太慘了吧」、「這…感覺才挑起吧，會生氣的呢」、「1分鐘就完事=早洩，真男人10分鐘以上」、「很有笑率」，但也有網友說，「有用總比沒用好。」

義大醫院泌尿外科主治醫師黃維倫。（圖／黃維倫提供）

對此，義大醫院泌尿外科主治醫師黃維倫表示，只要符合性行為時間短、男方沒辦法延遲射精與造成自己或伴侶困擾，同時符合上述3要件，就可稱為早洩。

而早洩在類型上可分為四型，第一種是「先天性」，從以前都現在都沒有正常射精時間，這種先天性的通常會小於1分鐘；第二種早洩是「後天性」的，一開始是正常的，經過一些事，或因為一些習慣，射精時間變短了，通常「後天性早洩」射精時間是小於3分鐘。

第三種早洩為「變異型」的，有時射精有辦法控制很ok，有時後又不行，變異型通常與心理壓力有關，比如說他是要在野外或在有壓力情況下做愛，他就有可能早洩。

第四種叫自我感覺型，其實他的射精時間是正常的，但是一直認為自己不正常，例如他一直期待自己要30分鐘，15分鐘即覺得早洩，根據國外研究，多數男性射精的中位數在5.4分鐘，約一半男性會在5分鐘左右射精。

黃維倫指，早洩原因錯綜複雜，可能來自心理壓力，或來自荷爾蒙、神經傳導問題、藥物副作用等，或者是多重原因所導致，這需要就醫來釐清，而伴侶應多鼓勵少嫌棄，否則男方每次奮力「衝刺」，換來的卻是女方鄙視以對，早洩情況可能會更加惡化。

在治療上，黃維倫指，早洩有噴劑，也有口服藥物，另也可雙方一同進行性行為認知治療，重要是找出原因，對症治療或改善，才有助於促進雙方「性」福。