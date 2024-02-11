本土劇女神陳子玄去11月才年新婚，仍不吝嗇放送好身材，昨10日她迎龍年時，更在社群曬出僅穿內衣躺床美照拜年，讓粉絲嗨喊「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」。

陳子玄在社群分享照片中，能見到她甜笑披著長髮躺在床上，上身穿著淡紫色蕾絲內衣，外搭一件讓胸前大開的白色罩衫，讓她傲人車頭燈畢露，並寫下「大年初一誠意十足來拜年了，新年快樂」。

許多網友看了也紛紛留言，「把長輩都請出來了，的確非常有誠意」、「女神太有誠意了！新年快樂」、「仙女姐姐新年快樂」、「哇超美」。

陳子玄去年11月閃電宣布梅開二度圈外人江先生，2人之前已祕密交往2年，不過夫妻倆對生不生小孩沒有共識，她透露老公很想要小孩，但自己已屆高齡產婦的年紀，還找朋友勸退老公，仍無法打消他的念頭，「我跟他說想生小孩是不是要找年輕的？你娶錯人了。」但陳子玄看到老公和朋友孩子相處的畫面，感受得到老公的很喜歡小孩，「他一定會是好爸爸，我給他8分。」目前2人對生子一事順其自然，笑說「避孕」、「做人」都看心情，但肯定的是不會再辦婚禮。