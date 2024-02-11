男星陳小春與應采兒婚後，陸續生下兒子Jasper與Hoho，而大兒子Jasper曾與陳小春一同登上親子實境秀《爸爸去哪兒5》，Jasper呆萌可愛的模樣，深受觀眾喜愛；不過節目結束後，Jasper便鮮少出現在螢光幕前，如今農曆春節Jasper 10歲近況曝光，被網友稱讚「帥到飛起」。
應采兒10日在社群曬出全家福的拜年照，可見應采兒橘紅色的上衣搭配黑色短裙，腳上穿黑色高筒靴，最右邊的陳小春穿著棕色運動服裝和帽子，2個兒子則站在兩人中間，Jasper身穿紅色連帽外套、長褲，扶著弟弟Hoho，不過值得注意的是Jasper的身高已經超過爸媽的肩膀，整個人暴風抽高。
照片曝光後，網友紛紛留言直呼「小小春都長大長高了，時間過得可真快啊」、「Jasper越來越帥了」、「Jasper都長這麼高了」、「Jasper帥到飛起」、「老二多少有點采兒的影子，老大跟爸爸完全是複製貼上」。
據悉，目前Jasper就讀名校上海耀中國際學校，而該校採取雙語和多元文化教育，小學一至四年級一年計學費是人民幣28萬4400元（約台幣126萬元）；然而，應采兒曾透露，對孩子的教育規劃是走「名校路線」，目標是清華、北大和耶魯。
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