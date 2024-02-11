台中市南區信義南街1大樓11日凌晨4時18分傳出火警，地下3樓汽車起火燃燒，消防人員經1個多小時順利將火勢撲滅，並將1名約24歲女性預防性送醫。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市南區信義南街1大樓11日凌晨4時18分傳出火警，地下3樓汽車起火燃燒，台中市消防局立即派員前往搶救，經1個多小時順利將火勢撲滅，並將1名約24歲女性預防性送醫；而後同棟大樓又傳出女住戶疑輕生，警消獲報趕往搶救送醫，目前該住戶狀況穩定。

台中市消防局11日凌晨4時18分獲報，南區信義南街1處大樓B3汽車火警案，派遣第七大隊、轄區信義分隊等共計8個單位，並出動各式消防車20輛、救護車1輛、消防人員64名、義消23人前往搶救，現場由大隊長張國賢擔任指揮官。

消防人員到場發現，現場為15層樓建築物，集合住宅用途，地下3樓有濃煙冒出，立即展開滅火，火勢於5時16分控制，5時40分火勢撲滅，並將1名約24歲女性預防性送至台中醫院觀察治療。台中市消防局表示，現場燒毀2台小客車，燃燒面積約10平方公尺，持續將煙排出中，起火原因及財損待查。

不料，台中市消防局11日凌晨4點58分又接獲通報，竟是同棟大樓有名女住戶疑似輕生，幸經消防人員前往搶救，並緊急送醫治療，該住戶目前生命狀況穩定。

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