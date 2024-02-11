網紅「鬼才阿水」以犀利發言評論時事，引起眾多網友熱議，不過昨(10日)大年初一發文表示被網友嗆聲﹕「出來講」，立即聯想到Toyz跟陳沂遭毆事件，坦言感到相當害怕。

鬼才阿水日前在臉書發文，貼出新竹燈會主燈照，寫下簡短心得﹕「新竹人的選擇」，接著在留言區補充說道﹕「平心而論，我覺得我攝影技術還是不錯的，只是主角醜到哭而已，這真的不能怪我」，不過此評論引發網友不滿，他隔天曬出私訊截圖，只見對方怒嗆﹕「這也要戰新竹人？你是新竹人？活在網路靠鍵盤酸新竹人，要不要出來當面講一次？」

鬼才阿水貼出新竹燈會主燈照，寫下簡短心得﹕「新竹人的選擇」。（圖／鬼才阿水臉書）

鬼才阿水一番評論引發網友不滿。（圖／鬼才阿水臉書）

對此，鬼才阿水強調在新竹設籍36年，對於自己講出﹕「新竹人的選擇」這句話哪裡有錯感到疑惑，畢竟拍的的確是新竹主燈，而且說的符合客觀事實，毫無貶低的話，怎會覺得醜就變成是他在戰新竹人？還收到這種威脅私訊，因此聯想到Toyz跟陳沂遭襲事件，讓他決定前往警察局報案，接著透露為此感到「相當害怕」，並曬出報案證明書﹕「已完成報案，希望龍年大家都能不用跑警察局跟法院」。

鬼才阿水曬出私訊截圖，只見對方怒嗆要他出來講。（圖／鬼才阿水Awater臉書）

對此，網友紛紛留言﹕「讓那些超過言論自由的人知道不是什麼話都能說的，那怕是私訊也是一樣」、「吉起來，領年終，記住要和解直接六位數，要不然都不要和解」、「對這種根本不需要客氣」、「這種都是嘴賤而已，真正要約他們還不敢」。

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