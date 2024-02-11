一架直升機9日深夜墜毀在南加州的聖伯納地諾郡，機上6人全數罹難，上頭載有奈及利亞最大銀行集團的執行長兼共同創辦人維格韋（Herbert Wigwe）與妻小。值得注意的是，維格韋一家搭乘直升機是為了到場觀看今（11）日在賭城拉斯維加斯上演的超級盃（Super Bowl）冠軍戰，美國樂壇天后泰勒絲的男友球星凱爾西（Travis Kelce）也會上場。

綜合「富比世」（Forbes）雜誌、WLS-TV電視台報導，當地時間9日晚間10時前夕，一架歐洲直升機EC 120（Eurocopter EC 120）墜毀在南加州聖伯納地諾郡（San Bernardino），機上6人全數罹難。

WTO前秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）證實，57歲的奈及利亞最大銀行Access Bank共同創辦人兼執行長維格韋不幸罹難，除了維格韋外，據悉機上還有維格韋的妻子與兒子、奈及利亞證交所前所長奧貢班喬亞（Abimbola Ogunbanjoa）。

Terribly saddened by the news of the terrible loss of Herbert Wigwe , Group CEO Access Bank @HerbertOWigwe , his wife and son as well as Bimbo Ogunbanjo in a helicopter crash. My deepest sympathies and condolences to the Wigwe family, the Ogunbanjo family, Access Bank Group… — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) February 10, 2024

The last time I caught up with Herbert Wigwe was at the Access Bank Polo event in Windsor. He spoke with so much pride and conviction about his plans to open a university for vulnerable children. Rest in peace sir 💔@channelstv pic.twitter.com/pP6nE0j14H — Juliana Olayinka (@julezolayinka) February 10, 2024

報導指出，這架直升機當晚8時45分從加州棕櫚泉機場（Palm Spring Airport）起飛，原訂飛往內華達州波爾德市（Boulder City），波爾德市距離賭城拉斯維加斯約26英里（約41.8公里）。

據「Semafor」報導，親近維格韋團隊的消息人士透露，維格韋預計出席11日在賭城上演的美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃，堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將對上舊金山49人隊（San Francisco 49ers）力爭衛冕，美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友、酋長隊球星凱爾西也將上場。

美國聯邦航空總署（FAA）及美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查這起意外。

維格韋共同創辦的Access Bank於2018年成為奈及利亞最大銀行，近年來該銀行持續在非洲拓展業務，甚至在亞洲開辦服務。