一支來自北部的四人登山隊，大年初一從玉山國家公園塔塔加登山口入山挑戰中央山脈「南二段」，因在玉山風口處遇上大風雪，30歲的徐姓領隊在惡劣天候下摔落深達超過300公尺深的山谷罹難當場身亡，由於天氣氣候惡劣，將視狀況申請空勤直昇機吊掛遺體運送下山。

南投縣消防局昨天下午獲報，立刻派出搜救人員，今天清晨上山進行搜救，但玉山風口積雪相當深，氣溫仍維持零下低溫，經確認徐姓男子已經死亡後，今將江與其餘三名隊員會合，再視天候狀況申請空勤直升機，協助吊掛領隊遺體運送下山。

據氣象署資料，大年初一清晨6時許，玉山北峰出現攝氏零下7.4度低溫，玉山風口也僅攝氏零下5.5度，為全台昨日最低溫前兩名。目前積雪還8至10公分。

玉管處說，因強烈冷氣團來襲，南二段沿線步道有的積雪或結冰、結霜，更充滿危險性，呼籲民眾前來玉山園區攀登前，一定要備妥雪地裝備，並做好風險評估。