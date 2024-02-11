桃園市副市長蘇俊賓10日初一關懷移工，親自下廚料理蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋，讓大家品嚐他的拿手菜。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓表示，看著移工朋友品嚐他拿手菜時的笑容，就能感到心滿意足。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓10日前往移工安置中心表達關懷。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓10日前往移工安置中心表達關懷。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市為工業大城，有許多來自海外的移工朋友離鄉背井在桃園打拚，為讓移工朋友在新年也能感受到溫暖和關愛，桃園市副市長蘇俊賓於10日大年初一前往移工安置中心表達關懷，除了向移工朋友們發放福袋外，也親自下廚，為大家準備一頓美味的年菜。

蘇俊賓在臉書發文表示，桃園市政府在春節期間不僅惦記著親朋好友，更牽掛著遠在異鄉的移工朋友。特別是那些身處移工安置中心的朋友，可能因工傷、懷孕或與雇主發生法律糾紛等情況，更需要政府的關懷和支持。

蘇俊賓指出，桃園許多產業和家庭都依賴著來自全市13萬2,158名移工的貢獻，是桃園社會不可或缺的一部分。在這特別的日子裡，他將自己的心意化為一道道美味的年菜，獻給所有移工朋友們，希望度過一個溫馨快樂的新春佳節。

蘇俊賓也幽默表示，雖然只擅長做2道菜，蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋，但看著大家品嚐時的笑容，就能感到心滿意足，「偷偷瞄了一眼第一手年菜，銷路還算不錯呢」。