中華職棒啦啦隊樂天女孩年前捲入私接案風波，引發熱議，其中人氣成員包括孟潔、李恩菲、林穎樂、陳伊皆被約談作證；近日適逢農曆春節，孟潔也不忘在社群曬出旗袍美照向大家拜年。

孟潔10日在社群發文寫下：「來和大家拜年，初一新年快樂，2024祝大家好運旺旺來、厄運退散，從現在開始的每一天都順順利利平安又健康」並附上一系列美照，可見孟潔化上精緻妝容，綁著可愛的丸子頭，穿著無袖短版旗袍，露出纖細美腿與手臂，一下抱著龍娃娃，一下拿著春聯，站在年味滿滿的布景前，十分有過年的氣氛，但她自己貼美照時也發現坐著時疑有走光狀況，便在美照上可愛熊貼圖救援。

照片曝光後，粉絲也熱情留言回應「超美」、「新年快樂」、「好性感好可愛」、「沒有極限的顏值」、「新年快樂！有孟最美」、「孟孟好漂亮」、「孟潔就是美」、「太美了，新年快樂」、「超美的」。

事實上，職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱涉嫌幫樂天女孩私接商業活動，經手金額近2600萬元，被球團告發，其中樂天女孩成員孟潔、李恩菲、林穎樂、陳伊傳喚調查；對此，孟潔曾回應「沉澱了一天，說不影響心情是假的，我沒有做任何虧心事，相信司法會還我清白，謝謝大家的支持與鼓勵」。