「長年菜」是許多家庭過年餐桌上必備的菜餚，象徵著長命百歲。對此，營養師陳宗裕表示，長年菜也就是芥菜，又名刈菜，根據文獻顯示，具有抗癌、保護神經的功效；不僅如此，其低熱量、高纖維、低鉀，以及富含維生素C與鈣質，能為身體帶來許多正面影響。不過，長年菜本身帶點苦味，有些人不喜歡，但只要在料理前將它汆燙後，泡過冷水，苦味就會降低，但相對的營養物質也會流失。

陳宗裕在臉書專頁「營養學堂-陳宗裕營養師」發文表示，長年菜本身菜很大顆，吃起來帶點苦味，來自於硫代葡萄糖苷這個物質，是許多辛辣、苦味植物的天然成分，根據文獻顯示，具有抗癌、保護神經的功效。除此，他還整理出5大好處如下，以每100克含量來看：

1、低熱量：1份僅有19大卡，對於逢年過節而言是很棒的食材。

2、高纖維：1份富含1.6克纖維質，可以顧好腸胃道健康。

3、低鉀：1份僅有180毫克，對於腎臟患者來說，單純不喝湯只吃芥菜本體，不僅可減少鉀的攝取量，又能攝入其營養好處。

4、維生素C：1份含有34毫克，擁有抗氧化的效果，能夠幫助降低氧化壓力。

5、鈣：1份含98毫克的鈣，是良好的鈣質蔬菜來源之一。

另外，陳宗裕提到，通常芥菜都會煮成長年菜湯，搭配一點排骨成芥菜排骨湯，也可以搭配肉類或海鮮炒成清炒芥菜的料理，然而其本身帶些苦味，有些人不喜歡，但在料理前，只要將它汆燙後，泡過冷水，苦味就會降低，不過相對的營養物質也會流失。他強調，苦味是來自於很棒的硫代葡萄糖苷物質，所以建議不要排斥，年節吃大餐吃得膩，來點芥菜可以調劑腸胃，清爽無負擔。