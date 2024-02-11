桃園市大園區中山北路一處民宅10日發生火警，屋內3名移工逃生不及命喪火窟。警方調查發現，其中一名被燒成焦屍的死者，為去年失聯的44歲印尼籍女性移工，詳細起火原因仍待進一步確認釐清。

回顧案件，這起火警疑似因租房住在2樓的邱姓新住民太太，在煮晚餐時，插頭一插上去就瞬間爆炸起火，邱第一時間自行逃生，但屋內有3人受困，消防人員入內後，在3樓階梯尋獲一名焦屍，另3樓還有1男1女命危送醫，仍傷重不治。

該棟樓為3層樓建築，1樓為夾娃娃機店，事發當下無人在內，2樓是屋主出租給一對夫妻居住，已住20多年，3樓則是屋主租給附近的印尼小吃店，該店再分租給分別27、28歲的男性、女性印尼籍移工。大園警方調查發現，在3樓階梯發現的焦屍，為去年才剛失聯數月的44歲女性移工。

女屋主表示，2樓租給林姓男子和其邱姓新住民妻子至少20年，去年他們才因不當使用家電引發火警，也告誡過他們要注意用電，豈料又發生意外，至於3樓則是短期出租給附近小吃店，只知道裡面住有2人，不知其身分。此外，二房東也說，出租給2名移工居住期間，生活皆無異狀，沒想到會發生意外。